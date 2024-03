Vreme: Deloma jasno

Ljubljana, 14. marca - Danes bo deloma jasno. Sprva bo nekaj več oblačnosti na severovzhodu, popoldne pa bo tudi drugod naraščala koprenasta oblačnost. V zahodnih in osrednjih krajih bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih in v osrednjih krajih bo čez dan pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 14 do 19, na jugovzhodu okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno. Dež bo dopoldne od severozahoda prehodno zajel vso Slovenijo in popoldne ponehal. Na zahodu se bo že delno razjasnilo. V nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah bo jutro megleno. Čez dan se bo zmerno pooblačilo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se pomika oslabljena topla fronta. Nad naše kraje z vetrom zahodnih smeri doteka nekoliko toplejši in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno. Sprva bo več oblačnosti v krajih vzhodno od nas, popoldne pa bo povsod nekaj več koprenaste oblačnosti. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in še naprej suho vreme. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. V petek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.