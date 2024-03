Britanska vlada na novo opredelila ekstremizem

London, 14. marca - Britanska vlada je danes predstavila novo opredelitev ekstremizma, ki je po njenem mnenju ožja in natančnejša od prejšnje iz leta 2011 ter zajema le najbolj zaskrbljujoča dejanja. Do nove opredelitve so bili kritični zlasti cerkveni voditelji, ki opozarjajo, da bi ta lahko nesorazmerno bolj prizadela muslimanske skupnosti.