Odbor DZ podprl dopolnjen predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je v drugi obravnavi z 10 glasovi za in tremi proti podprl koalicijski predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi skupaj s koalicijskimi dopolnili. Novela usklajuje referendumske ureditve z ustavnimi spremembami, podprli pa so jo poslanci vseh strank, razen SDS.