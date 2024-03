Seja nadzornikov MLM prekinjena, dokler ne dobijo dodatnega gradiva

Maribor, 13. marca - Nadzorniki MLM so se na današnji seji med drugim seznanili s prodajnim postopkom, v katerem imajo interesenti za oddajo zavezujočih ponudb čas še do prihodnjega tedna. Ker je bil nadzorni svet nezadovoljen s predstavljenim gradivom uprave, so sejo po treh urah prekinili in zahtevali dostavo dodatnega gradiva v sedmih dneh.