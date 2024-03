Predlog SDS za ponovno določitev referenčnih cen v zdravstvu brez podpore odbora

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je zavrnil predlog dopolnitev zakona o javnem naročanju, ki ga je vložila SDS. Z njim so želeli določiti referenčne cene medicinskih pripomočkov in opreme ter tako omejiti korupcijo. V burni razpravi pa so jim koalicijski poslanci očitali, da s predlogom korupcijo omogočajo.