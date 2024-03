V javnem sektorju letošnji regres tri mesece prej kot običajno

Ljubljana, 14. marca - V skladu z dogovorom, ki so ga vlada in sindikati sklenili konec lanskega leta, je danes zadnji dan, ko mora biti zaposlenim v javnem sektorju izplačan letošnji regres za letni dopust. Omenjeni dogovor je namreč predvidel zgodnejše izplačilo, in sicer že s februarsko plačo, in ne šele junija z majsko, kot običajno. Regres letos znaša 1253,90 evra.