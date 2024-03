Deskarji: Sezona ne bo šla v anale, slaba pa tudi ni bila

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 14. marca - Minuli konec tedna se je končala sezona svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah. Za Slovenijo uspešno, saj sta si Žan Košir in Gloria Kotnik na ekipni tekmi priborila zgodovinsko drugo mesto. To so bile druge stopničke v sezoni, pred tem se je na zmagovalni oder uspelo povzpeti le še Timu Mastnaku, drugi je bil v Scuolu.