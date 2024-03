Zaradi posledic delovne nesreče na območju Velenja umrl 32-letni moški

Velenje, 13. marca - Zaradi posledic delovne nesreče, ki se je v ponedeljek zgodila na območju Velenja, je v torek v celjski bolnišnici umrl 32-letni moški. Do nesreče je prišlo pri pritrjevanju prikolice na vlečno vozilo, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem morebitne odgovornosti.