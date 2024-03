Slovenci pripravljeni na prvi finale na poti do OI

Barcelona, 13. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca je pred prvim od treh izzivov na poti do četrtega nastopa na olimpijskih igrah. V lovu na Pariz bo varovancem selektorja Uroša Zormana prva na poti stala brazilska izbrana vrsta. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, je to prvi finale na poti do glavnega letošnjega cilja.