V Kidričevem skoraj polovica proračuna za investicije

Kidričevo, 16. marca - Občina Kidričevo namerava v letošnjem 11,5 milijona evrov vrednega proračunu polovico denarja nameniti za investicije. Načrtujejo za slabih devet milijonov evrov prihodkov, pri tem pa za nekatere projekte računajo na okoli 600.000 evrov iz državnih in evropskih virov. Preostanek bodo pokrili z zadolževanjem in ostankom denarja iz preteklih let.