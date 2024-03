Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju razstava Majskega salona ZDSLU

Ljubljana, 13. marca - Na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju so dopoldne odprli razstavo Majskega salona ZDSLU, naslovljeno Od svetlobe k svetlobi - nagrajenci Riharda Jakopiča in Majskega salona skozi desetletja. Po besedah predsednika ZDSLU Zorana Pozniča je razstava obenem protest, saj že več let ne uspejo priti do primernih razstavnih prostorov v prestolnici.