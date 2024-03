Dallas, 13. marca - Hokejisti Floride so ponoči gostovali v Dallasu in po preobratu v zadnji tretjini dobili veliki derbi s 4:3. Gre za obračun, ki ga številni ameriški mediji vidijo tudi v finalu letošnjega boja za Stanleyjev pokal. Florida je z zmago prav tako potrdila prvo mesto na vzhodu in v ligi.