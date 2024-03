Študentska organizacija Slovenije zbrala več kot 40.000 podpisov podpore zakonu za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 12. marca - Študentska organizacija je zaključila zbiranjem podpisov v podporo predlogu zakona za urejanje položaja študentov. Od 3. do 10. marca so zbrali več kot 40.000 podpisov. Med ukrepi za izboljšanje vsakdana študentov predlagajo dvig minimalne urne postavke študentskega dela in subvencije študentske prehrane ter uvedbo brezplačnega javnega prevoza.