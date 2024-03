Francoski poslanci podprli varnostni sporazum z Ukrajino

Pariz, 12. marca - Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so danes na nezavezujočem glasovanju ob vzdržanim glasovom skrajne desnice ter nasprotovanju skrajne levice podprli varnostni sporazum med Parizom in Kijevom. Slednjega sta februarja podpisala predsednika obeh držav in med drugim vključuje francosko obljubo o pomoči do treh milijard evrov za leto 2024.