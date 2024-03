Ljubljana, 12. marca - Odbojkarice Nove KBM Branika so prve finalistke letošnjega slovenskega pokala. V polfinalu so Mariborčanke s 3:0 (13, 16, 16) premagale Krim. V sredo ob 20.30 bo na sporedu še drugi polfinalni obračun med SIP Šempetrom in Calcit Volleyjem.