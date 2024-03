Odbor DZ ni podprl predloga NSi za referendum o energetskem zakonu

Ljubljana, 12. marca - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes ni podprl predloga NSi za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona. Vlada in koalicija sta predlog označili za zavajajoč in zatrdili, da bosta umaknili za NSi sporni del o uporabi lesne biomase. A jima v NSi "ne verjamejo", zato so pri postopku vztrajali.