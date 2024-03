V BTC s pomočjo umetne inteligence do podatkov o poreklu mesa na krožniku

Ljubljana, 12. marca - V Restavraciji City v BTC Cityju Ljubljana lahko obiskovalci s pomočjo tehnologije OriginTrail in umetne inteligence preverijo poreklo mesa, ki ga ponujajo svojim gostom. S projektom želijo v podjetjih BTC in Trace Labs spodbujati lokalno ponudbo in vsakodnevno uporabnost teh tehnologij, so pojasnili na današnji predstavitvi.