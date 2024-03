Praga, 12. marca - Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je danes sporočilo, da se bo naslednja sezona začela v Evropi 4. in 5. oktobra. Uvodni turnir, imenovan Global Series, bo gostila Praga, sodelovali bosta ekipi Buffalo Sabres in New Jersey Devils, ki bosta odigrali dve tekmi.