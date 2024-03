Do nadgradnje sistema za opozarjanje na vremensko pogojene izredne razmere tudi z evropskimi sredstvi

Ljubljana, 12. marca - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju - SOVIR. Za nekaj več kot 23 milijonov evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 11,5 milijona evrov, so sporočili.