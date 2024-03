Evropski parlament podprl nova pravila o energetski učinkovitosti stavb

Strasbourg, 12. marca - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprli revizijo direktive o energetski učinkovitosti stavb, katere namen je zmanjšati porabo energije in izpustov toplogrednih plinov v stavbnem sektorju. Cilja direktive sta tudi obnova energetsko najmanj učinkovitih stavb in boljša izmenjava informacij o energetski učinkovitosti.