Ministri v Bruslju o socialnih naložbah in reformah za povečanje produktivnosti

Bruselj, 12. marca - Finančni ministri ter ministri za delo so na zasedanju Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve razpravljali o izzivih, s katerimi se soočajo države EU. Med njimi so pomanjkanje delovne sile, starajoče se prebivalstvo in težave privabljanja visoko kvalificirane delovne sile. Vsi ti izzivi zahtevajo inovativne pristope in politike, so se strinjali.