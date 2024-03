V Križevcih med letošnjo akcijo na varno prenesli že več kot 10.000 dvoživk

pripravila Vida Toš

Križevci, 13. marca - V Borecih v občini Križevci prostovoljci že 12 let v času paritve vsak večer pomagajo žabam varno do mrestišč in nazaj. Letos so žabe na pot čez nevarno cesto prvič krenile okrog 10. februarja, je za STA povedala prostovoljka Vesna Kitthiya. Po mesecu dni so na polovici paritve, v tem času pa so v vedrih prenesli že več kot 10.600 dvoživk.