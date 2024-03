Svetina na forumu o temeljnih pravicah izpostavil zaščito človekovih pravic in okolja

Ljubljana, 12. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na dunajskem Forumu o temeljnih pravicah 2024 v organizaciji Agencije EU za temeljne pravice izpostavil, da podnebna kriza močno posega v človekove pravice, saj vpliva na širok spekter pravic in razkriva globalno neenakost. Tudi podjetja so dolžna zaščititi človekove pravice in okolje, je poudaril.