Hutijevci ob napovedi krepitve napadov znova tarča vojske ZDA

Sana, 12. marca - Oborožene sile ZDA so sporočile, da so v ponedeljek izvedle nov niz napadov na položaje jemenskih hutijevskih upornikov. Ti so medtem danes napovedali, da bodo med muslimanskim svetim mesecem ramazanom še okrepili svoje napade v Rdečem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.