V delovni nesreči v podjetju v Krškem hudo poškodovana delavca, eden je v smrtni nevarnosti

Krško, 12. marca - V enem izmed podjetij v Krškem je v ponedeljek dopoldne prišlo do delovne nesreče, v kateri sta bila hudo poškodovana 28- in 53-letnik. Slednji je po padcu dobil hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.