Dopoldne na Ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 12. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je 11.30 nazadoval za 0,35 odstotka. Indeks so navzdol potisnile delnice Petrola in Zavarovalnice Triglav, medtem ko je vrednost večine blue chipov ostala na izhodiščni ravni, delnice Cinkarne Celje pa so se podražile. Dopoldne je bilo največ zanimanja za delnice NLB in Krke.