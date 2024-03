Velenjski svetniki v prestrukturiranju regije želijo poseben regijski status

Velenje, 12. marca - Svetniki Mestne občine Velenje so se na današnji seji posvetili razpravi o zakonskih pripravah na prestrukturiranje regije Saša. Od pristojnih so zahtevali, da dobi ta regija poseben status premogovne regije ter s tem pravico dodatnega financiranja iz javnih razpisov državnih in evropskih sredstev.