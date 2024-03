Vreme: Oblačno, dopoldne ponekod še možnost dežja

Ljubljana, 12. marca - Danes bo oblačno, dopoldne bo dež v vzhodnih krajih povsod ponehal. Proti večeru se bo na zahodu začelo jasniti. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 na Primorskem do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo v zahodni polovici Slovenije že delno jasno, dopoldne se bo razjasnilo tudi v vzhodnih krajih in popoldne bo večinoma sončno. Zjutraj bo nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v Alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. V petek se bo popoldne od zahoda postopoma pooblačilo, ponekod bo pihal jugozahodnik. Postopno bo še topleje.

Vremenska slika: Nad Iberskim polotokom in Francijo je območje visokega zračnega tlaka, nad Balkanom in delom srednje Evrope pa ciklon s hladno fronto, ki se pomika proti vzhodu. Nad naše kraje v višinah s severozahodnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo severno in vzhodno od naših krajev nastajale plohe, medtem ko bo predvsem v Italiji dokaj sončno. V sredo bo delno jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem dopoldne v krajih vzhodno od nas.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.