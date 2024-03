V Kranjski Gori o poškodbah in varnosti v športih na snegu

Kranjska Gora, 11. marca - V Kranjski Gori do 16. marca potekata dva svetovna kongresa, 25. mednarodni kongres o poškodbah in varnosti v športih na snegu in 38. kongres mednarodnega združenja za medicino športov na snegu. Gostitelj obeh mednarodnih dogodkov je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.