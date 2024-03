Minister Poklukar in ministrica Katič potrdila dobro sodelovanje med ministrstvoma

Ljubljana, 11. marca - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in ministrica za pravosodje Andreja Katič sta se na sestanku strinjala, da je sodelovanje med ministrstvoma dobro. Govorila sta tudi o sodelovanju med organi v sestavi ministrstev, zlasti med policijo in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, prenapolnjenosti zaporov in zakonodajnih spremembah.