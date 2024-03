Na volitvah v Rusiji se obeta nova prepričljiva zmaga Putina

piše Robert Petrovič

Moskva, 14. marca - V Rusiji bodo od petka do nedelje potekale predsedniške volitve, na katerih ni nobenega dvoma, da bo vnovič slavil Vladimir Putin, ki si bo tako zagotovil že svoj peti predsedniški mandat. Vsi vidnejši predstavniki opozicije, ki bi mu lahko oporekali, so namreč v zaporu, v izgnanstvu, jim je bila zavrnjena kandidatura ali pa so umrli.