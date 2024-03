Bologna za en mesec izgubila Zirkzeeja

Bologna, 11. marca - Italijanski nogometni prvoligaš Bologna, ki v tej sezoni zelo uspešno igra med italijansko elito in je trenutno na četrtem mestu lestvice, bo naslednje tri do štiri tedne morala igrati brez enega ključnih nogometašev, Nizozemca Joshue Zirkzeeja. Ta si je v soboto ob porazu proti vodilnemu Interju poškodoval mišico, so sporočili iz kluba.