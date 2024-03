V Črni gori od julija prepoved uvoza vozil, starejših od 15 let

Podgorica, 16. marca - V Črni gori bo 1. julija začel veljati pravilnik, po katerem v državo ne bo več dovoljeno uvažati vozil, starejših od 15 let, so za podgoriške Vijesti potrdili na črnogorskem ministrstvu za promet in pomorstvo. S tem naj bi prispevali k obnovi voznega parka v državi, kjer je povprečna starost osebnih vozil 16 let.