Znani pari četrtfinalnih dvobojev pokala Pivovarne Union

Brdo pri Kranju, 11. marca - V prostorih Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so danes opravili žreb četrtfinalnih parov slovenskega pokala za sezono 2023/24. Najbolj zanimivo bo na obali, kjer se bosta merila prvoligaša Koper in Mura. To bo tudi edini povsem prvoligaški četrtfinalni obračun.