Šarec z madžarskim kolegom potrdil dobro civilno-vojaško sodelovanje

Ljubljana, 11. marca - Madžarska in Slovenija dobro sodelujeta na vojaškem in obrabnem področju ter na področju zaščite in reševanja, kar nameravamo ohranjati tudi v bodoče, je ob današnjem obisku madžarskega kolega Kristofa Szalay-Bobrovniczkyja povedal obrambni minister Marjan Šarec. Ob tem se je Madžarski zahvalil za pomoč Sloveniji po lanskih poplavah.