OKS podaljšal sodelovanje s Peakom za osem let

Ljubljana, 11. marca - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je podaljšal sodelovanje s kitajskim proizvajalcem športne opreme Peak še za osem let, so sporočili iz OKS. Predsednik OKS Franjo Bobinac in predsednik uprave kitajskega podjetja Zhihua Xu sta tako podaljšala sodelovanje do vključno poletnih olimpijskih iger v avstralskem Brisbanu leta 2032.