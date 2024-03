Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 11. marca - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov (južni in zahodni Julijci) oziroma 1800 metrov (osrednji Julijci in zahodne Karavanke) velika, četrte stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V Kamniško-Savinjskih Alpah in vzhodnem delu Karavank je nevarnost snežnih plazov nad višino okoli 1800 metrov znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje. Nevarnost je povečana zaradi večje količine novega snega, ki ni sprijet s podlago. Zmeren do močan veter južnih smeri je v nedeljo ustvarjal nove klože na severnih pobočjih. Še je možno spontano plazenje, ob koncu tedna so se že prožili tudi večji plazovi. Nevarna so predvsem strma pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko že ob manjši obremenitvi sproži plaz sprijetega snega. Razmere v visokogorju so zelo zahtevne, nižje je snežna odeja razmočena od dežja.

Od sobote je v visokogorju zahodnih in južnih Julijcev padlo od 60 do 80 centimetrov novega snega, lokalno lahko tudi več. Drugod je bila količina novozapadlega snega manjša, okoli 50 centimetrov. V soboto in nedeljo se je meja sneženja dvigovala, v nedeljo čez dan je snežilo na višinah okoli 1800 metrov.

V nedeljo je pihal zmeren do močan veter južnih smeri, ki je ustvarjal dodatna območja napihanega snega. V osojah Julijskih Alp in zahodnih Karavank je novi sneg padel na mehko snežno podlago prejšnjega tedna, ki ponekod vsebuje tudi babje pšeno. Snežna odeja v sebi tudi drugod skriva šibke plasti, ki so nevarne zaradi proženja snežnih plazov.

Danes bo sprva povečana visoka koprenasta oblačnost. Čez dan bo nekaj več nizke kopaste oblačnosti, tako da bo ponekod tudi megleno. Še lahko nastane kakšna manjša snežna ploha. Sprva bo pihal šibak veter zahodnih smeri, čez dan pa bo zapihal severnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 1 stopinje Celzija, na 2500 metrih okoli -5 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno, posamezni vrhovi bodo v megli. Pihal bo zmeren severnik do severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4 stopinje Celzija, na 2500 metrih okoli -7 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Pihal bo zmeren severnik. V četrtek bo dokaj sončno. Ob koncu tedna pričakujemo otoplitev.

Sneg se bo v visokogorju v naslednjih dneh posedal in le počasi stabiliziral. Nevarnost bo v visokogorju še vsaj v naslednjih dneh ostajala znatna, tretje stopnje. Ničta izoterma se bo gibala na višinah med 1600 in 1800 metri. V sredo in četrtek bo več sončnega vremena, na prisojnih straneh na višinah pod 1800 metri se bo snežna odeja ojužila, nastane lahko kak plaz mokrega snega. Ob koncu tedna je pričakovana otoplitev, ničta izoterma se bo dvignila na višino okoli 2300 metrov, kar bo prehodno poslabšalo snežne razmere v visokogorju.