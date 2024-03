Vreme: Oblačno z rahlim dežjem

Ljubljana, 11. marca - Danes bo oblačno z rahlim dežjem. Na zahodu bo popoldne in zvečer nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Več jasnine bo le ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno oblačno, na severovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V sredo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Še lahko nastane kakšna ploha. V četrtek bo dokaj sončno in večinoma suho.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto umika nad Balkan. V višinah k nam s severnim vetrom doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno. Čez dan bo predvsem vzhodno od nas nastalo nekaj krajevnih ploh. V torek bodo severno in vzhodno od naših krajev nastajale plohe, medtem ko bo ponekod na zahodu in jugu dokaj sončno.

Biovreme: Vremenska obremenitev bo postopno popustila, danes in v torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.