Shiffrin vodi ob tekmovalni vrnitvi, tri Slovenke v finalu

Are, 10. marca - Are na Švedskem gosti predzadnjo tekmo v slalomu za svetovni pokal alpskih smučark. Najboljše izhodišče za zmago si je v prvi vožnji zagotovila Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima zgolj dve stotinki sekunde prednosti pred Švicarko Michelle Gisin. V finalu z začetkom ob 13.30 bodo nastopile tri Slovenke Andreja Slokar, Neja Dvornik in Ana Bucik.