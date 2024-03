Zaradi plazu zaprta cesta Dražgoše-Kropa pri Jamniku

Kropa/Dražgoše, 10. marca - Zaradi plazu je pri naselju Jamnik v bližini tromeje med škofjeloško, kranjsko in radovljiško občino zaprta regionalna cesta med Kropo in Dražgošami, je prek portala Prometno informacijskega centra za državne ceste sporočila Direkcija RS za ceste. Do večdnevne zapore ceste na tem istem območju je zaradi plazu nazadnje prišlo decembra 2020.