Vreme: Oblačno

Ljubljana, 10. marca - Danes bo oblačno in ponekod tudi megleno. Padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in zvečer zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1500 in 1800 metrov. Ponekod bo pihal južni veter, ob morju se bo krepil jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.