Izidi teniških turnirjev (1)
Indian Wells, 10. marca - Izidi teniških turnirjev (1).
* Indian Wells, moški (8.299.434 evrov):
- 2. krog:
Novak Đoković (Srb/1) - Aleksandar Vukić (Avs) 6:2, 5:7, 6:3;
Luca Nardi (Ita) - Zhang Zhizhen (Kit) 6:3, 3:6, 6:3;
Ugo Humbert (Fra/14) - Patrick Kypson (ZDA) 6:4, 6:4;
Arthur Fils (Fra) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/23) 6:3, 6:4;
Cameron Norrie (VBr/28) - Lorenzo Sonego (Ita) 6:4, 6:4;
Sebastian Korda (ZDA/29) - Roman Safiulin (Rus) 6:4, 6:2;
Adrian Mannarino (Fra/21) - Tomaš Machač (Češ) 6:1, 6:2;
Grigor Dimitrov (Bol/13) - Alexandre Müller (Fra) 7:5, 6:2;
Taylor Fritz (ZDA/12) - Alejandro Tabilo (Čil) 7:6 (2), 6:2;
Sebastian Baez (Arg/19) - Fabio Fognini (Ita) 7:5, 6:3;
Lorenzo Musetti (Ita/26) - Denis Shapovalov (Kan) 6:4, 2:6, 7:5;
Holger Rune (Dan/7) - Miloš Raonić (Kan) brez boja;
* Indian Wells, ženske (8.299.434 evrov):
- 2. krog:
Caroline Dolehide (ZDA) - Viktorija Azarenka (Blr/27) 7:5, 2:6, 6:3;
Sloane Stephens (ZDA) - Sorana Cirstea (Rom/19) 6:0, 7:5;
Darja Kasatkina (Rus/11) - Oceane Dodin (Fra) 6:3, 7:6 (5);
Naomi Osaka (Jap) - Ljudmila Samsonova (Rus/14) 7:5, 6:3;
Elise Mertens (Bel/24) - Wang Xinyu (Kit) 6:1, 6:4;
Lucia Bronzetti (Ita) - Anhelina Kalinina (Ukr/32) 6:3, 6:4;
Coco Cori Gauff (ZDA/3) - Clara Burel (Fra) 2:6, 6:3, 7:6 (4);
Ana Blinkova (Rus) - Jessica Pegula (ZDA/5) 6:2, 3:6, 6:3;
Diane Parry (Fra) - Leylah Fernandez (Kan/29) 7:5, 5:7, 6:2;
Caroline Garcia (Fra/20) - Viktorija Tomova (Bol) 6:1, 3:6, 6:3;
Maria Sakari (Grč/9) - Diana Šnajder (Rus) 5:7, 6:4, 6:0;
Emma Raducanu (VBr) - Dajana Jastremska (Ukr/30) 4:0 - predaja;
Yuan Yue (Kit) - Zheng Qinwen (Kit/8) 6:4, 6:3;
Elina Svitolina (Ukr/16) - Katerina Siniakova (Češ) 6:3, 2:6, 6:1;
Emma Navarro (ZDA/23) - Lesja Curenko (Ukr) 4:6, 7:5, 7:5;
Arina Sabalenka (Blr/2) - Peyton Stearns (ZDA) 6:7 (2), 6:2, 7:6 (6).