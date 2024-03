Vreme: Zvečer in ponoči bo dež prehodno ponehal

Ljubljana, 9. marca - Zvečer in ponoči bo dež prehodno ponehal, proti jutru pa bo na zahodu spet začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v Zgornjesavski dolini okoli 0, ob morju 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo oblačno. Dež se bo čez dan na zahodu krepil in zvečer zajel vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1500 in 1800 m. Ponekod bo pihal južni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju se povečuje nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo nastala kakšna krajevna ploha.

Vremenska slika: Nad Biskajskim zalivom se poglablja ciklonsko območje. Vremenska fronta se pomika proti Alpam in severnemu Sredozemlju. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka vlažen in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine prehodno večinoma ponehale ponehale. V nedeljo bo oblačno. Dež se bo v krajih zahodno od nas spet okrepil ter popoldne in zvečer zajel vse sosednje pokrajine. Ponekod bo pihal južni veter, ob severnem Jadranu pa okrepljen jugo.