V ligi NHL po dve zmagi domačih in gostujočih moštev

Dallas/Anaheim, 9. marca - V ligi NHL so bile v noči na soboto na sporedu štiri tekme. Največ zadetkov je padlo v Anaheimu, kjer so gostje iz Dallasa z 6:2 premagali domačine. Pri gostih je z golom in dvema podajama blestel Roope Hintz, podajo manj sta dosegla Joe Pavelski in Jamie Benn.