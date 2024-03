Ljubljana, 8. marca - Slovenski košarkar Žiga Samar se je po treh mesecih in pol vrnil na evroligaški parket. V 28. krogu je ob gostujočem porazu njegove Albe Berlin proti Baskonii (71:88) na parketu preživel 16 minut in v statistiko vpisal tri točke, šest skokov in dve podaji.