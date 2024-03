Februarska rast novih delovnih mest v ZDA presegla pričakovanja

Washington, 8. marca - Ameriški delodajalci so februarja neto dodali 275.000 novih delovnih mest, ob čemer je ministrstvo za delo podatke za januar popravilo občutno navzdol, s 353.000 na 229.000. Februarska rast je presegla pričakovanja in nakazuje, da je trg dela še vedno močan in stabilen, poročajo tuji mediji. Stopnja brezposelnosti je porasla na 3,9 odstotka.