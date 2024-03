Evropske borze neenotno; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 8. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. V ospredju pozornosti vlagateljev so bili najnovejši podatki z ameriškega trga dela, ki na splošno utrjujejo prepričanje, da bo junija prišlo do prvega znižanja obrestnih mer. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je zvišal.