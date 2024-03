Poročilo: Zaradi dvojnega agenta Ire verjetno več mrtvih kot rešenih

Belfast, 8. marca - Zaradi dejanj dvojnega britanskega agenta, ki se je infiltriral v Irsko republikansko armado (Ira), je verjetno umrlo več ljudi, kot jih je rešil, je razvidno iz danes objavljene neodvisne preiskave. V njej so še odkrili, da so britanske varnostne sile pogosto vedele za načrtovane ugrabitve in umore, a niso uspele zaščititi ljudi.