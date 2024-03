Vingegaard z izjemno predstavo v skupnem vodstvu

Pescara, 8. marca - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 5. etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Torricelle Sicure do Valle Castellana (144 km) je 27-letnik slavil z več kot minuto naskoka pred tekmeci in prevzel modro majico vodilnega na dirki.