Snežne razmere v visokogorju

Stabilnost snežne odeje je zelo spremenljiva, v splošnem je slabša v Julijski Alpah in Zahodnih Karavankah. Zelo se spreminja tudi po nadmorski višini, strmini in usmerjenosti pobočja. Snežne razmere trenutno terjajo veliko pozornosti in prilagodljivosti, vremenske pa so in bodo do ponedeljka neugodne za obisk gora. Že jutri, v soboto, se bo nevarnost povečala in bo znatna, 3. stopnje.

V zadnji noči je nad 1000 metrov zapadlo 10 do 20 centimetrov snega. Sneg je padal ob šibkem vetru, zato je razen na najbolj vetru izpostavljenih mestih ostal rahel in ni povečal verjetnosti proženja snežnih plazov. V osojah Julijskih Alp in zahodnih Karavank je novi sneg padel na mehko snežno podlago prejšnjega tedna, ki ponekod vsebuje tudi babje pšeno. Na prisojah je sneg padel na tanko predirajočo se skorjo. Bolj vzhodno je sneg padel na pomrznjeno snežno podlago.

Do ponedeljka bo v gorah oblačno in megleno z občasnimi padavinami. Danes bo rahlo snežilo nad približno 500 metrov, vendar se bo meja sneženja že do večera dvignila na 1000 metrov, v soboto sredi dneva pa že na 1500 metrov. Do nedelje zjutraj bo v Zahodnih in Južnih Julijcih nad 1500 metrov padlo 10-20 centimetrov snega, v ostalih gorstvih do 10 centimetrov. Že danes se bo pričel krepiti jugozahodnik, ki bo predvsem v visokogorju prenašal sneg zadnje noči in sveže zapadli sneg. Veter bo v soboto v visokogorju presegal hitrost 50 kilometrov na uro, v nedeljo pa bo še močnejši. V nedeljo bo oblačno in megleno z občasnimi rahlimi padavinami, snežilo bo nad 1800 metrov. Popoldne se bodo padavine od zahoda okrepile, pihal bo močan jugozahodnik in meja sneženja se bo dvignila prek 2000 metrov visoko; tam bo lahko padlo še 30-50 centimetrov snega.

Območjem napihanega snega, ki jih je v sredo zgradil severni veter, se bodo že jutri, v soboto, predvsem v Julijskih Alpah pridružile nove plazovne grožnje. Okrepljen jugozahodni veter bo obstoječ nesprijet sneg in novozapadli sneg odlagal v nove zamete, ki se predvidoma ne bodo dobro povezali s podlago. Otoplitev z dežjem bo v soboto v Julijcih, v nedeljo pa tudi drugod destabilizirala snežno odejo, zato se bodo pod mejo sneženja lahko spontano prožili plazovi mokrega snega. Nad mejo sneženja bo zaradi novih snežnih padavin nesprijetega snega veliko, tam se bodo lahko predvsem na strmih pobočjih prožili plazovi suhega snega.